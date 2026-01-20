ombre cinesi sui porti

Le tensioni economiche tra Stati Uniti e Cina si riflettono anche sui porti europei, influenzando le tecnologie utilizzate nei controlli doganali. Questa dinamica evidenzia l’importanza strategica delle infrastrutture portuali nel contesto delle relazioni internazionali e della sicurezza commerciale, sottolineando come le scelte tecnologiche possano avere ripercussioni sul commercio globale e sulla posizione delle nazioni coinvolte.

Storie L’azienda che fa capo a Pechino, Nuctech, ha vinto l’appalto per fornire scanner a sei scali italiani, un affare che non piace agli Usa. Ora revocare il bando non si può ma neppure irritare Trump Storie L’azienda che fa capo a Pechino, Nuctech, ha vinto l’appalto per fornire scanner a sei scali italiani, un affare che non piace agli Usa. Ora revocare il bando non si può ma neppure irritare Trump La contesa economica tra Stati uniti e Cina passa anche per i porti europei e le tecnologie per i controlli doganali. Lo scontro è arrivato a toccare l’Italia, con una richiesta di Washington che ha messo in difficoltà il governo Meloni. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Miniere, Porti, Spazio (e Taiwan): i progetti cinesi in America Latina che spaventano gli UsaLe iniziative cinesi in America Latina, tra miniere, porti e progetti spaziali, stanno suscitando preoccupazioni negli Stati Uniti.

LE OMBRE CINESI

