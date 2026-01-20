Oltre l’Orizzonte APS | nasce il Taxi del sorriso per i bambini in cura

Oltre l’Orizzonte APS avvia una campagna di crowdfunding per finanziare l’acquisto di un taxi dedicato ai bambini in cura. L’obiettivo è offrire un servizio di trasporto sicuro e confortevole durante le terapie chemioterapiche, sostenendo il benessere dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. Un’iniziativa concreta per migliorare l’esperienza dei bambini durante un percorso complesso, con un mezzo pensato appositamente per loro.

L'associazione lancia un crowdfunding per acquistare un veicolo che accompagni i piccoli pazienti durante le terapie chemioterapiche. Un taxi gratuito dedicato ai bambini che devono recarsi in ospedale per la chemioterapia: è questo il nuovo progetto dell'associazione Oltre l'Orizzonte APS, che ha lanciato una campagna di crowdfunding per acquistare un'auto pensata non solo per trasportare, ma anche per accogliere e far sorridere i bambini durante il percorso verso la cura, offrendo alle famiglie un sostegno concreto. (Per donare: Raccolta fondi di Valeria Feola: Trasformiamo il viaggio della cura in un sorriso ) "È una sfida per noi, un progetto ambizioso che può essere molto utile alle famiglie", spiega Valeria Feola, vicepresidente di Oltre l'Orizzonte APS.

