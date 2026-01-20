oliynykova il bel tennis da kiev a melbourne

Oliynykova, il talento del tennis da Kiev a Melbourne, affronta ogni sfida con determinazione. Prima di partire per l’Australia, ha vissuto un momento difficile a causa di un forte bombardamento nella sua città, Kiev, che ha fatto tremare il suo appartamento. Questa esperienza ha rafforzato la sua volontà di perseguire il sogno di diventare una giocatrice di livello internazionale, dimostrando resilienza e passione per il tennis.

“Il giorno prima di partire per l’Australia c’è stato un massiccio bombardamento a Kiev e il mio appartamento ha iniziato a tremare per un’esplosione avvenuta nelle vicinanze. La mattina dopo sono andata a controllare, era stata colpita la casa dall’altra parte della strada, utilizzando un drone Shahed”. Nel giorno dell’esordio vincente di Jannik Sinner qui a Melbourne Park, e delle vittorie di entrambi i Lorenzo, Musetti e Sonego, che nel secondo turno si ritroveranno uno contro l’altro in un bel derby italiano dopo aver appena vinto assieme il doppio in quel di Hong Kong, suscitano curiosità, sopratutto in un ambiente ovattato come quello dei prestigiosi tornei di tennis, le parole di Oleksandra Oliynykova, giocatrice ucraina classe 2001, prima di oggi sconosciuta ai più. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

