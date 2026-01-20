Oliynykova agli Australian Open con i tatuaggi sul volto | chi è la tennista che vendette il braccio
Oliynykova, tennista ucraina, ha attirato l’attenzione agli Australian Open non solo per la sua partita contro Madison Keys, ma anche per i tatuaggi sul volto. Pur non vincendo l’incontro, ha suscitato interesse come atleta con uno stile distintivo. Chi è Oliynykova e quale storia si cela dietro il suo aspetto e la sua carriera nel mondo del tennis? Scopriamo insieme.
Oliynykova pur perdendo contro Madison Keys agli Australian Open ha conquistato la scena. Chi è la tennista con il volto pieno di tatuaggi.🔗 Leggi su Fanpage.it
Francesco Maestrelli, esordio da sogno agli Australian Open: chi è il tennista italianoFrancesco Maestrelli ha fatto il suo debutto agli Australian Open 2026, il primo grande torneo del nuovo anno.
“Se la tennista continua a giocare e non si scusa, vi assicuro che prendo nota”: la polemica sugli allenamenti agli Australian OpenA pochi giorni dall’inizio dell’Australian Open, cresce l’attenzione su alcune questioni legate agli allenamenti del torneo.
Australian Open 2026, programma di domani (20 gennaio): orari, tv, ordine di gioco, italiani in campo - Si completerà il primo turno dei tabelloni di singolare e si apriranno i tornei di doppio agli Australian Open 2026 di tennis: domani, martedì 20 gennaio, ... oasport.it
Oliynykova: “Attacco massiccio a Kiev, la mia casa tremava. Russe e bielorusse pericolose, vanno squalificate” - Interviste | "Mio padre si è arruolato volontario nell'esercito nell'estate del 2024", ha spiegato Oleksandra Oliynykova. ubitennis.com
"Mio padre si è arruolato volontario nell'esercito nell'estate del 2024", ha spiegato Oleksandra Oliynykova. "Posso aiutare il mio Paese condividendo la mia storia" - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.