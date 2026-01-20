Oliynykova agli Australian Open con i tatuaggi sul volto | chi è la tennista che vendette il braccio

Oliynykova, tennista ucraina, ha attirato l’attenzione agli Australian Open non solo per la sua partita contro Madison Keys, ma anche per i tatuaggi sul volto. Pur non vincendo l’incontro, ha suscitato interesse come atleta con uno stile distintivo. Chi è Oliynykova e quale storia si cela dietro il suo aspetto e la sua carriera nel mondo del tennis? Scopriamo insieme.

Oliynykova: “Attacco massiccio a Kiev, la mia casa tremava. Russe e bielorusse pericolose, vanno squalificate” - Interviste | "Mio padre si è arruolato volontario nell'esercito nell'estate del 2024", ha spiegato Oleksandra Oliynykova. ubitennis.com

"Mio padre si è arruolato volontario nell'esercito nell'estate del 2024", ha spiegato Oleksandra Oliynykova. "Posso aiutare il mio Paese condividendo la mia storia" - facebook.com facebook

