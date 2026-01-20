Olivera nel mirino del Nottingham | il Napoli fissa il prezzo

Il Nottingham si interessa a Mathías Olivera, attualmente in forza al Napoli. La società azzurra ha stabilito un valore di mercato per il difensore uruguaiano, valutando eventuali proposte di trasferimento. La trattativa potrebbe influenzare le dinamiche di mercato del club partenopeo, che valuta attentamente tutte le opzioni per il futuro di Olivera. La situazione rimane sotto osservazione, con attenzione alle eventuali offerte ufficiali.

Il nome di Mathías Olivera entra con decisione nei radar del mercato internazionale e apre scenari che il Napoli sta valutando con attenzione. Il terzino uruguaiano, reduce da una stagione vissuta tra alti e bassi in termini di continuità, è finito nel mirino di un club di Premier League. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Nottingham Forest avrebbe mosso passi concreti non solo per Lorenzo Lucca, ma anche per Olivera, individuato come rinforzo ideale per la fascia sinistra. La volontà del giocatore di aumentare il proprio minutaggio, anche in chiave nazionale, potrebbe incidere sulle riflessioni legate al suo futuro. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Il Nottingham Forest sta negoziando la cessione di Olivera col NapoliIl Nottingham Forest sta negoziando la cessione di Olivera al Napoli, mentre il futuro del difensore uruguaiano rimane incerto.

Il Nottingham Forest sta trattando la cessione di Olivera col NapoliIl Nottingham Forest sta negoziando con il Napoli per la cessione di Mathias Olivera.

