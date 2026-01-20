Oliva ad Auschwitz | Tutto questo orrore può risuccedere dobbiamo stare all' erta

Dopo il “Viaggio della Memoria” a Auschwitz, organizzato dal Ministro Andrea Abodi, Patrizio Oliva ha sottolineato l’importanza di mantenere alta l’attenzione sul rischio che simili orrori possano ripetersi. L’esperienza nel campo di concentramento ha rafforzato il senso di responsabilità nel preservare la memoria storica e nel promuovere valori di rispetto e tolleranza. È fondamentale ricordare e riflettere per evitare che tragedie come questa si ripetano.

Concluso il "Viaggio della Memoria" - l'esperienza in Polonia con la visita al campo di concentramento di Auschwitz organizzata dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi - l'ex pugile Patrizio Oliva si è soffermato sul senso di questa esperienza. Abodi ad Auschwitz con gli atleti. Oliva: "Guardia alzata, certe cose succedono ancora" Il ministro per lo Sport e i Giovani, Abodi, ha partecipato per il terzo anno

