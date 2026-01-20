Olimpiadi la Giamaica qualificata nel bob | Servono soldi aiutateci

La nazionale di bob a quattro della Giamaica si è qualificata per la nona volta alle Olimpiadi, confermando la propria presenza tra le migliori al mondo. Per mantenere questo livello, tuttavia, sono necessari sostegni finanziari adeguati. L’appello degli atleti è rivolto a chi può offrire un aiuto, affinché possano continuare a competere e rappresentare il paese ai più alti livelli internazionali.

Lo hanno fatto di nuovo. La Nazionale di bob a quattro della Giamaica si è qualificata ufficialmente alle Olimpiadi per la nona volta della sua storia. Con un breve post sui social, la Federazione ha infatti comunicato che Andrae Dacres, Junior Harris,Joel Fearon e Tyquendo Tracey saranno ai Giochi al via il prossimo 6 febbraio. Non sarà tuttavia semplice e occorreranno aiuti economici: per questo motivo è stata lanciata una raccolta fondi. «Ce l’abbiamo fatta», si legge nel messaggio affidato ai social. «Ci siamo ufficialmente qualificati per le Olimpiadi! Ora ci rivolgiamo ai nostri fantastici sostenitori, voi, per aiutarci a superare un ostacolo finanziario. 🔗 Leggi su Lettera43.it

