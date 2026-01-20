Olimpiadi la fiaccola tra polemiche e rifiuti | su 42 ori in otto hanno detto no

Le Olimpiadi di Cortina sono state caratterizzate da polemiche e contestazioni, tra rifiuti e dissensi pubblici. Mentre l’Uomo Gatto ha partecipato con il proprio nome reale, alcuni campioni olimpici hanno deciso di non prendere parte, evidenziando tensioni e divergenze nel contesto degli eventi. Un quadro complesso che riflette le sfide e le controversie che spesso accompagnano le grandi manifestazioni sportive.

CORTINA (BELLUNO) - L’Uomo Gatto sì, i campioni olimpionici no? Ma chi ha detto che l’Uomo Gatto, visto che si è iscritto con il proprio vero nome e non con quello d’”arte” di quando furoreggiava in un quiz musicale, non poteva partecipare al Viaggio della Fiamma? E quanti sono gli Ori dimenticati, scordati, snobbati? Dopo la polemica innescata dall’ex fondista Silvio Fauner, escluso dai tedofori perché vicesindaco di Sappada, forse solo i numeri possono fare chiarezza. E i numeri ufficiali della Fondazione Milano Cortina 2026 dicono questo: su 42 atleti in vita che hanno conquistato l’oro ai Giochi invernali, la Fondazione Milano Cortina ne ha messi in lista 31. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Olimpiadi, la fiaccola tra polemiche e rifiuti: su 42 ori in otto hanno detto no Leggi anche: "Porterò la fiaccola alle Olimpiadi". Vigile del fuoco tra i tedofori. La missione del maratoneta che corre per solidarietà Fumetto per le Olimpiadi: "La fiaccola protagonista"Il prossimo 6 gennaio, Forlì sarà al centro dell’attenzione con il passaggio della torcia olimpica, simbolo di unità e spirito competitivo. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Olimpiadi, il passaggio della fiaccola in piazza San Marco: l'evento e gli orari - Cresce l’attesa per l’arrivo della fiamma olimpica in città in vista dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026. ilgazzettino.it

Olimpiadi Milano-Cortina, consegna della fiaccola al Presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana x.com

LAGARIA RUGBY ACCOMPAGNA LA FIACCOLA OLIMPICA Come società Lagaria Rugby abbiamo accolto con piacere l' invito del comune di Rovereto ad accogliere e accompagnare la FIACCOLA OLIMPICA delle olimpiadi invernali Milano-Cortina 202 facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.