Olimpiadi la fiaccola tra polemiche e rifiuti | su 42 ori in otto hanno detto no

Da ilgazzettino.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Olimpiadi di Cortina sono state caratterizzate da polemiche e contestazioni, tra rifiuti e dissensi pubblici. Mentre l’Uomo Gatto ha partecipato con il proprio nome reale, alcuni campioni olimpici hanno deciso di non prendere parte, evidenziando tensioni e divergenze nel contesto degli eventi. Un quadro complesso che riflette le sfide e le controversie che spesso accompagnano le grandi manifestazioni sportive.

CORTINA (BELLUNO) - L’Uomo Gatto sì, i campioni olimpionici no? Ma chi ha detto che l’Uomo Gatto, visto che si è iscritto con il proprio vero nome e non con quello d’”arte” di quando furoreggiava in un quiz musicale, non poteva partecipare al Viaggio della Fiamma? E quanti sono gli Ori dimenticati, scordati, snobbati? Dopo la polemica innescata dall’ex fondista Silvio Fauner, escluso dai tedofori perché vicesindaco di Sappada, forse solo i numeri possono fare chiarezza. E i numeri ufficiali della Fondazione Milano Cortina 2026 dicono questo: su 42 atleti in vita che hanno conquistato l’oro ai Giochi invernali, la Fondazione Milano Cortina ne ha messi in lista 31. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

