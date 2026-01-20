Olimpiade culturale Spazi aperti e più sport per i nostri giovani | ecco l’eredità di Milano
L’eredità di Milano si traduce in spazi aperti e opportunità sportive per i giovani, promuovendo un ambiente vivace e inclusivo. L’evento olimpico culturale sottolinea l’importanza della cultura come motore di connessioni e sviluppo sociale, contribuendo a rafforzare il senso di comunità e a favorire uno stile di vita attivo e partecipativo. Un investimento che mira a valorizzare il patrimonio culturale e sportivo della città.
"La cultura muove il mondo". La cultura, come movimento simbolico e sociale, capace di generare connessioni e cambiamenti positivi. È la visione alla base dell’Olimpiade Culturale di Milano-Cortina 2026, con l’ambizione di lasciare un’eredità duratura oltre il tempo dei Giochi Olimpici e Paralimpici. A svelare in parte il programma ufficiale che accompagna i Giochi è Domenico De Maio, Education and Culture Director della Fondazione Milano Cortina 2026, alla guida del programma educativo Gen26 e del Programma Culturale dei Giochi. Cosa aspettarsi dall’Olimpiade Culturale Milano-Cortina? "Tante cose, in realtà già partite. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
