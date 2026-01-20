Olimpiade culturale Spazi aperti e più sport per i nostri giovani | ecco l’eredità di Milano

L’eredità di Milano si traduce in spazi aperti e opportunità sportive per i giovani, promuovendo un ambiente vivace e inclusivo. L’evento olimpico culturale sottolinea l’importanza della cultura come motore di connessioni e sviluppo sociale, contribuendo a rafforzare il senso di comunità e a favorire uno stile di vita attivo e partecipativo. Un investimento che mira a valorizzare il patrimonio culturale e sportivo della città.

Oltre alla Festa della Cultura Alpina, la Valle Camonica entra nel racconto dell'Olimpiade Culturale Milano Cortina 2026 anche con il progetto del Museo Nazionale di Fotografia - MUNAF, la mostra "Scenari Alpini. Paesaggi e Comunità di Lombardia".

