Olimpia Milano Cortina 2026 | le quote di partecipazione ottenute dall’Italia negli sport della FIS

La FIS ha comunicato le quote di partecipazione assegnate agli atleti italiani per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Attualmente, l’Italia potrebbe qualificare fino a 67 atleti, suddivisi equamente tra uomini e donne, in diversi sport sotto l’egida della federazione internazionale. Questa distribuzione rappresenta un passo importante nel percorso di preparazione alle Olimpiadi, con le eventuali riallocazioni delle quote che potranno influire sui numeri definitivi.

La FIS ha rilasciato l'elenco completo delle quote olimpiche distribuite in tutti gli sport sotto la propria egida: in attesa delle riallocazioni delle quote declinate, l'Italia al momento, qualora dovesse confermare tutti i pass ricevuti in dote, qualificherebbe ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 nel complesso 67 atleti, di cui 33 donne e 34 uomini. La parte del leone la fa lo sci alpino, dove l'Italia sfiora in contingente massimo conquistando 21 pass, con 11 donne e 10 uomini, mentre nello sci nordico arrivano nel complesso 20 quote, delle quali 11 nel fondo, 7 nel salto e 2 nella combinata.

Sci alpino, ufficiali le quote dell’Italia per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La parola passa ai tecniciDopo la conclusione delle qualificazioni, la FIS ha reso note le quote ufficiali per l’Italia nello sci alpino in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

