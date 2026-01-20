Offerta estiva Ryanair 156 rotte in Lombardia e 16.200 posti di lavoro | Senza addizionali potremmo investire di più

Ryanair lancia un’offerta estiva con 156 rotte in Lombardia e 16.200 posti di lavoro. La compagnia investe nelle basi di Orio al Serio e Malpensa, puntando a un aumento dei passeggeri e alla crescita del traffico. Con tre nuovi aerei, Ryanair rafforza la propria presenza in Lombardia, mantenendo un impegno continuo nello sviluppo delle infrastrutture e delle opportunità locali.

Il Ceo, Eddie Wilson, ha spiegato che qualora l'Italia eliminasse le addizionali municipali sugli aeroporti la società potrebbe investire ancora di più introducendo 40 nuovi velivoli e 250 rotte Ryanair continua a investire su Milano. La compagnia aerea punta a raggiungere i 20,3 milioni di passeggeri nel 2026 con una crescita del 9% negli scali milanesi di Orio al Serio e Malpensa dove ci sono 33 aerei di base: tre nuovi, due a Orio e uno a Malpensa, che hanno richiesto un investimento di quasi 3 miliardi di euro. "L'operativo estivo da record per l'estate 2026 di Ryanair a Milano rafforza il nostro impegno costante verso l'Italia.

