Ferretti, rinomata azienda italiana nel settore nautico, ha registrato un calo in Borsa nonostante una crescita del 21% nell’ultimo mese. L’annuncio di un’Opa parziale da parte del gruppo ceco Kkcg Maritime ha suscitato aspettative positive tra gli investitori, in un contesto di confronto tra i soci cinesi e il nuovo partner europeo. La situazione evidenzia le sfide e le opportunità di una delle principali realtà della nautica di lusso italiana.

Nonostante ieri Ferretti, simbolo della nautica di lusso italiana e guidata da Alberto Galassi (in foto), abbia perso terreno in Borsa, nell'ultimo mese è cresciuta di oltre il 21% e l'annuncio dell'Opa parziale lanciata dal gruppo ceco Kkcg Maritime porta ottimismo. A fare da sfondo ci sono i numeri: 3,50 euro per azione (con un premio del 21,3% rispetto al prezzo ufficiale all'11 dicembre 2025 su Euronext Milan, ovvero l'ultimo giorno di negoziazione prima dell'inizio della recente serie di acquisizioni di azioni da parte del maggiore azionista di Ferretti), ovvero oltre 182 milioni di euro di controvalore, una quota che punta a salire dal 14,5% al 29,9%. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Offerta ceca su Ferretti: scontro con i soci cinesi

Leggi anche: Repubblica Ceca, scontro fra due treni: quasi 60 feriti

Leggi anche: Repubblica Ceca: scontro fra treni, 42 feriti di cui due gravi

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Offerta ceca su Ferretti: scontro con i soci cinesi - Nonostante ieri Ferretti, simbolo della nautica di lusso italiana e guidata da Alberto Galassi (in foto), abbia perso terreno in Borsa, nell'ultimo mese è cresciuta di oltre il 21% e l'annuncio ... ilgiornale.it