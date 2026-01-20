Oblio oncologico via libera al decreto | più tutele sul lavoro per i guariti dal cancro
Il decreto sull’oblio oncologico introduce maggiori tutele sul lavoro per chi ha superato il cancro, garantendo diritti e protezioni adeguate. L’obiettivo è favorire un reinserimento sereno e senza ostacoli, affermando che la guarigione rappresenta un nuovo inizio privo di pregiudizi. Questa misura mira a sostenere i cittadini nel percorso di ritorno alla vita professionale, garantendo pari opportunità e rispetto della dignità di tutti.
“Rendere pienamente operative le tutele previste dalla l egge sull’oblio oncologico significa affermare con chiarezza che la guarigione deve coincidere con un nuovo inizio, libero da paure, pregiudizi e barriere ingiustificate”. Con queste parole la ministra del Lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone ha commentato l’adozione del decreto interministeriale n.42026 di attuazione della legge n.193 del 2023 sull’oblio oncologico. Il provvedimento punta ad assicurare a chi ha affrontato una patologia oncologica pari opportunità nell’inserimento e nella permanenza al lavoro, nella fruizione dei relativi servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
