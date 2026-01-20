Oblio oncologico via libera al decreto | più tutele sul lavoro per i guariti dal cancro

Il decreto sull’oblio oncologico introduce maggiori tutele sul lavoro per chi ha superato il cancro, garantendo diritti e protezioni adeguate. L’obiettivo è favorire un reinserimento sereno e senza ostacoli, affermando che la guarigione rappresenta un nuovo inizio privo di pregiudizi. Questa misura mira a sostenere i cittadini nel percorso di ritorno alla vita professionale, garantendo pari opportunità e rispetto della dignità di tutti.

