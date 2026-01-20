Obitorio del Cardarelli nel degrado | Corpi incustoditi e barelle sporche |VIDEO

L'obitorio dell'Ospedale Cardarelli di Napoli si trova al centro di un crescente scrutinio a causa delle sue attuali condizioni di degrado. Un video diffuso recentemente mostra corpi lasciati incustoditi e barelle sporche, sollevando preoccupazioni sulla gestione e l’igiene della struttura. La situazione ha attirato l’attenzione pubblica e sollecitato un intervento immediato per garantire il rispetto delle norme e dei principi di dignità.

