Nuovi primari nuove strutture e alta tecnologia | come cambierà volto l' ospedale di Forlì

L’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì si appresta a una fase di rinnovamento, con l’insediamento di nuovi primari e l’introduzione di tecnologie avanzate. Questa trasformazione mira a migliorare l’offerta sanitaria e aggiornare le strutture esistenti. Il processo coinvolge anche un ricambio nella dirigenza, segnando un passo importante nel percorso di crescita e modernizzazione dell’ospedale, a beneficio dei pazienti e del personale sanitario.

