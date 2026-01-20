Nuovi primari nuove strutture e alta tecnologia | come cambierà volto l' ospedale di Forlì
L’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì si appresta a una fase di rinnovamento, con l’insediamento di nuovi primari e l’introduzione di tecnologie avanzate. Questa trasformazione mira a migliorare l’offerta sanitaria e aggiornare le strutture esistenti. Il processo coinvolge anche un ricambio nella dirigenza, segnando un passo importante nel percorso di crescita e modernizzazione dell’ospedale, a beneficio dei pazienti e del personale sanitario.
L'ospedale Morgagni-Pierantoni si prepara a una fase di profonda trasformazione. Il nosocomio di via Forlanini sarà infatti attraversato da un ricambio significativo della sua classe dirigente sanitaria, con l’uscita di scena di alcuni primari storici e l’ingresso di nuove figure chiamate a.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Alta Velocità, Giani in cantiere: “Belfiore cambierà il volto della città”
Leggi anche: Telecamere e nuovi arredi, l'area dei Portici cambierà volto: "Sarà modello di socialità e sicurezza urbana"
Asl, spuntano 8 nuovi “mini-primari” - E questa volta si tratta di strutture semplici (affidate a dirigenti medici) create ex novo, non già esistenti e vacanti per pensionamenti o ... ilsecoloxix.it
Complimenti ai ragazzi di Colori Primari Trio, per la realizzazione del nuovo singolo, uscito in occasione del 111° anniversario del Terremoto del 1915 - "Fiocca" un brano dedicato alla nostra Città di Avezzano, alle emozioni, ai ricordi, alle radici. ________ #c - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.