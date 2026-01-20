Nuovi marciapiede contro le barriere architettoniche

A Pedaso sono in corso lavori per la realizzazione di nuovi marciapiedi tra il centro e il litorale. L’intervento, promosso dall’amministrazione di Vincenzo Berdini, mira a eliminare le barriere architettoniche e a migliorare la sicurezza e l’accessibilità del paese, contribuendo a rendere Pedaso più vivibile e attrattiva sia per i residenti che per i visitatori. I lavori sono attualmente in corso e si inseriscono in un più ampio progetto di riqualificazione urbana.

Cantieri aperti tra centro e litorale a Pedaso, dove l'amministrazione guidata da Vincenzo Berdini mira a migliorare la vivibilità del paese e rafforzarne l'attrattività turistica. Il Comune è infatti impegnato in una serie di lavori pubblici che stanno ridisegnando marciapiedi, viabilità urbana e litorale, con investimenti consistenti e tempi di realizzazione contenuti. Grazie ad un finanziamento di 380mila euro sono stati conclusi i lavori di realizzazione ex novo dei marciapiedi nella zona ovest del territorio comunale (lungo la ex provinciale Valdaso 238). Parallelamente, con lo stesso stanziamento, sono in corso gli interventi di rifacimento dei marciapiedi in due vie del centro urbano, mentre in altre due strade le opere sono già state completate.

