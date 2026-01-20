nuovi filmati inediti dei pink floyd disponibili su youtube grazie a un gruppo di fan

Il Pink Floyd Research Group ha pubblicato su YouTube dieci minuti di filmati dal vivo inediti di David Gilmour e della band. Questo gruppo di appassionati si dedica al restauro e all’archiviazione di materiale bootleg legato ai Pink Floyd, offrendo ai fan un nuovo approfondimento sulla storia musicale della band britannica.

Il Pink Floyd Research Group, un gruppo di fan che si occupa di restaurare e archiviare materiale bootleg della band britannica, ha postato sul proprio canale YouTube dieci minuti di filmati dal vivo inediti di David Gilmour e soci. Il video comprende anche delle riprese realizzate durante una tappa in Nord America del tour del 1977 In the flesh. Nelle clip, Roger Waters e gli altri membri eseguono all’ Anaheim Stadium di Anaheim, California, tre dei loro classici più amati: Money, Wish You Were Here e Shine on you Crazy Diamond. Il Pink Floyd Research Group ha fatto un regalo immenso ai fan della band. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

