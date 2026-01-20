Nuove lauree cliniche per infermieri UGL Salute | Riforma attesa svolta per la sanità pubblica

La UGL Salute commenta positivamente la proposta del Ministro della Salute Orazio Schillaci di introdurre nuove lauree magistrali cliniche per infermieri. Questa riforma rappresenta un passo importante per valorizzare la professione infermieristica e migliorare il sistema sanitario pubblico, contribuendo a un più efficace servizio alla cittadinanza.

Tempo di lettura: 2 minuti La UGL Salute accoglie con favore la proposta del Ministro della Salute Orazio Schillaci sull’introduzione delle nuove lauree magistrali cliniche per gli infermieri, ritenendola un passaggio strategico e necessario per il rilancio della professione infermieristica e per il rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale. “Siamo di fronte a una riforma attesa da anni che va finalmente nella direzione giusta”, dichiara Gianluca Giuliano, segretario nazionale della UGL Salute. “L’istituzione delle lauree magistrali specialistiche per l’infermiere di famiglia e comunità, per l’area critica ed emergenziale e per l’ambito neonatale e pediatrico rappresenta un riconoscimento concreto delle competenze avanzate che gli infermieri già oggi esercitano quotidianamente nei reparti, sul territorio e nelle cure domiciliari”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

