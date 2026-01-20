Nuove immagini di 3I ATLAS Avi Loeb | I 3 getti a 120 gradi sono una firma tecnologica?
Le recenti immagini di 3IATLAS, ottenute dal Telescopio Spaziale Hubble, rivelano una particolare configurazione dei getti, disposti a circa 120 gradi. Questa disposizione potrebbe rappresentare una firma tecnologica, suscitando interesse nella comunità scientifica. Lo studio di queste caratteristiche contribuisce alla comprensione delle peculiarità di questo oggetto e alle possibili interpretazioni sulle sue origini e natura.
L'elaborazione delle nuove immagini di 3IATLAS ottenute dal Telescopio Spaziale Hubble mostrano una peculiare simmetria dei getti, disposti a 120 gradi l'uno dall'altro. Il professor Avi Loeb, che ha condotto un nuovo studio in collaborazione con il ricercatore italiano Toni Scarmato, si chiede se possano essere una firma tecnologica, ovvero i getti dei motori di un grande veicolo spaziale.🔗 Leggi su Fanpage.it
3I/ATLAS, le nuove immagini di Hubble mostrano “getti oscillanti”: l’interpretazione tecnologica di Avi LoebLe nuove immagini di Hubble di 3IATLAS, scattate a dicembre 2025, mostrano oggetti oscillanti e variazioni nella luminosità dei getti principali, tra cui la prominente anti-coda rivolta verso il Sole e la coda.
Leggi anche: Nuova foto con i getti di 3I/ATLAS, Avi Loeb: “Dai dati spettroscopici capiremo se sono artificiali”
Argomenti discussi: 3I/ATLAS, nuovo studio alimenta il mistero dell’anti-coda. Avi Loeb: C’è un’altra anomalia; Allineamento 3I/ATLAS: il 22 gennaio 2026 la misteriosa cometa si mostra alla Terra come mai prima; Nuove immagini rivelano eruzioni di criovulcano sulla cometa interstellare 3I/ATLAS da un altro sistema; Il 22 gennaio raro allineamento di 3I/ATLAS con la Terra e il Sole: la spiegazione di Avi Loeb.
Nuove immagini di 3I/ATLAS, Avi Loeb: I 3 getti a 120 gradi sono una firma tecnologica?L'elaborazione delle nuove immagini di 3I/ATLAS ottenute dal Telescopio Spaziale Hubble mostrano una peculiare simmetria dei getti, disposti a 120 gradi ... fanpage.it
3I/ATLAS, le nuove immagini di Hubble mostrano getti oscillanti: l’interpretazione tecnologica di Avi LoebVenerdì 12 e sabato 27 dicembre il celebre Telescopio Spaziale Hubble ha catturato nuove, significative immagini di 3I/ATLAS, il discusso oggetto interstellare – il terzo mai scoperto dopo ... fanpage.it
Il ciclone Harry nel Siracusano, nuove immagini della forte mareggiata di questa mattina su Marzamemi - facebook.com facebook
Stazione Spaziale Internazionale, le nuove immagini dell’aurora boreale sopra Scandinavia e Russia x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.