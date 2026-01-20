nuove certezze gud e parisi in ritmo due intuizioni decisive comandano le corsie

Nuove certezze emergono dalla Fiorentina, con Gud e Parisi in evidenza nel ritmo della squadra. Due intuizioni decisive hanno contribuito a ridefinire il volto del club, trasformando punti di domanda in elementi di stabilità. A un mese di distanza, ciò che sembrava incerto ora rappresenta la chiave per il futuro, dimostrando come un semplice cambiamento possa influenzare profondamente l’andamento di una stagione.

Un mese fa sembravano due enigmi irrisolti, oggi invece sono la chiave della nuova Fiorentina. Il calcio, si sa, ama le svolte improvvise: basta spostare un tassello perché l’intero mosaico cambi volto. È quello che ha fatto Paolo Vanoli, ridisegnando la Viola e trovando in Albert Gudmundsson e Fabiano Parisi i perni di un assetto che ha rimesso in moto classifica e speranze. Gudmundsson, il numero 10 che da seconda punta viveva di soli lampi e anarchia, è stato reinventato esterno alto a sinistra, con compiti più chiari e meno libertà dispersiva: il risultato? Un giocatore più dentro la gara e più decisivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net

