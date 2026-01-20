Nuova imposta di soggiorno Il Consiglio approva il regolamento

Il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo regolamento sull’imposta di soggiorno, introducendo sanzioni fino a 500 euro per le strutture ricettive che non rispettano le norme stabilite. La misura mira a garantire il rispetto delle disposizioni locali e a promuovere una gestione corretta delle tasse turistiche. È importante che le strutture conformino le proprie pratiche alle nuove regole per evitare eventuali sanzioni.

Multe fino a 500 euro per le strutture recettive, che non rispettano il regolamento comunale sull'imposta di soggiorno. A stabilirlo è l'atto approvato dal Consiglio comunale alla fine di novembre, ma reso pubblico all'albo pretorio solo negli ultimi giorni. Ebbene, lo stesso consiglio comunale aveva già approvato anche le tariffe che a seconda della tipologia di struttura recettiva variano da un minimo di un euro a un massimo di 3,5 euro. Ora però con il regolamento sono messi nero su bianco gli obblighi e le disposizioni rivolte agli operatori del turismo folignati che dovranno essere rispettate a partire dal primo aprile 2026 ovvero da quando entrerà in vigore la nuova imposta di soggiorno.

