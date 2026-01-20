Numerosi ragazzi e donne del Rione Sanità coinvolti in Sport di tutti-Quartieri

Dopo due anni di attività, si conclude il progetto Sport di Tutti – Quartieri, promosso presso la Casa di Comunità Cristallini 73 nel Rione Sanità. L'iniziativa ha coinvolto numerosi giovani e donne del quartiere, offrendo momenti di confronto e sport, con l’obiettivo di rafforzare il senso di comunità e promuovere il benessere attraverso attività sportive inclusivi.

Dopo due anni ci conclude Sport di Tutti – Quartieri, progetto che si è svolto alla Casa di Comunità Cristallini 73, nel cuore del Rione Sanità.Promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il programma Sport e Salute, Sport di Tutti- Quartieri ha offerto delle attività sportive.🔗 Leggi su Napolitoday.it Spari a Napoli per le strade del rione Sanità, feriti due ragazzi sullo scooter: 19enne in pericolo di vitaNella zona della Sanità a Napoli, due giovani di 19 e 20 anni sono stati feriti durante un episodio di sparatoria avvenuto in strada. Leggi anche: OGGI IN TV (30 ottobre): anticipazioni Uomini e Donne, Grande Fratello, Noi del Rione Sanità Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Residenze per anziani e fragilità sociali: i numeri Istat di un’Italia a due velocità; La Befana della Guardia di Finanza porta sorrisi e allegria per i bambini dell’ospedale Santa Maria alle Scotte, accompagnata dalle unità cinofile; Visite mediche in adolescenza, cosa succede dopo i 15 anni e perché la prevenzione conta; Pisa grida ‘Free Iran’. Flash mob, poi corteo: Da una settimana senza notizie dei miei. Ieri il nostro Open Day ha accolto numerosi ragazzi e genitori, curiosi di scoprire l’offerta formativa dell’I.O.S. Musco! Laboratori, lezioni, incontri e visite guidate hanno permesso di vivere da vicino i percorsi dei nostri licei Artistico, Coreutico e Musicale, in un cli - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.