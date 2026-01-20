Nubifragi mareggiate e burrasca | è massima allerta le previsioni meteo

L’Italia si trova sotto stretta sorveglianza a causa delle condizioni meteorologiche avverse previste nelle prossime ore. Un intenso sistema di maltempo, caratterizzato da nubifragi, mareggiate e burrasche, interessa le regioni, con particolare attenzione alle Isole Maggiori. Le autorità monitorano attentamente la situazione per garantire la sicurezza e l’adozione di eventuali misure di prevenzione. Restate aggiornati sulle previsioni e sulle indicazioni ufficiali.

Allerta meteo per il forte vento di burrasca e mareggiate in arrivo: le previsioniUn’ulteriore allerta meteo interessa il Pescarese e l’Abruzzo, con previsioni di vento di burrasca e mareggiate.

Leggi anche: Puglia, maltempo: domani allerta vento fino a burrasca forte e mareggiate e per il subappennino dauno anche temporali Protezione civile, previsioni meteo

