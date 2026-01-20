Notebook mostra di Giuseppe Di Piazza ai Musei di San Salvatore in Lauro

Dal 20 gennaio, i Musei di San Salvatore in Lauro ospitano la mostra “Notebook” di Giuseppe Di Piazza. L'esposizione presenta una selezione di lavori dell'artista, offrendo un approfondimento sul suo percorso creativo. L’iniziativa si inserisce nel calendario culturale del museo, invitando i visitatori a scoprire le sue opere e le tematiche affrontate attraverso un percorso riflessivo e autentico.

Inaugura al pubblico, il 20 gennaio, la mostra "Notebokk" di Giuseppe Di Piazza, nei Musei di San Salvatore in Lauro. Sarà aperta al pubblico dal 21 gennaio al 15 febbraio. La mostra "Notebook" è composta da 100 ritratti fotografici scattati da Di Piazza nel corso della sua quarantennale carriera giornalistica. Per l'occasione, l'autore presenta anche un libro-catalogo che raccoglie in tutto 150 ritratti e 150 brevi profili scritti da Di Piazza sui personaggi che ha fotografato.

'Notebook', gli scatti di Giuseppe Di Piazza in mostra a Roma - Intellettuali, artisti, musicisti, sportivi e attori, immortalati dalla macchina fotografica di Giuseppe Di Piazza, sono i protagonisti dell'esposizione 'Notebook' che i Musei di San Salvatore in Laur ... ansa.it