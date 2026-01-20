Not Good omaggia i The Verve nel video di Per fortuna muoiono tutti

Not Good presenta il videoclip del nuovo singolo Per fortuna muoiono tutti, un brano che rende omaggio a Bitter Sweet Symphony dei The Verve. La produzione si distingue per un approccio sobrio e accurato, offrendo un’interpretazione fedele e rispettosa del classico, in linea con lo stile del gruppo. Un’autentica riflessione musicale che unisce passato e presente, senza eccessi o tentativi di spettacolarizzazione.

Not Good pubblica il videoclip del nuovo singolo Per fortuna muoiono tutti, uscito venerdì 16 gennaio, un racconto visivo che traduce in immagini il disagio, la rabbia e l'alienazione che attraversano il pezzo. Nel video, diretto da Denis Fava, l'artista cammina per la città con passo deciso, cercando costantemente di scansare chiunque gli stia attorno. L'immaginario è un chiaro riferimento e tributo al videoclip di Bitter Sweet Symphony dei The Verve, i passanti diventano ostacoli da evitare, presenze invasive osservate con sguardi duri e infastiditi.

