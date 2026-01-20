Nordio | L' Anm annaspa mi rammarica che non vogliano un confronto

Il ministro Nordio ha espresso dispiacere per il rifiuto dell’Anm di un confronto diretto in televisione, sottolineando che l’Associazione non desidera un dialogo con connotazioni politiche. La vicenda evidenzia una distanza tra le istituzioni e l’organo rappresentativo della magistratura, alimentando un dibattito sulla possibilità di un dialogo costruttivo e sulla trasparenza delle comunicazioni tra politica e giustizia.

«So che l’Anm si è rifiutata di avere un confronto one to one con me in televisione, con la motivazione che non vuole avere interlocuzione politica per non dare a questo confronto un significato politico. Questo mi fa credere che rifiutino qualsiasi altro confronto con esponenti politici o vuol dire altrimenti che hanno paura di confrontarsi con me». «L' Anm ha chiesto di essere ascoltata a Bruxelles? Io credo che stia un po’ annaspando in questi giorni. Per fortuna ha rinunciato a qualsiasi forma di manifestazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario, a differenza di quello che ha fatto l’anno scorso. 🔗 Leggi su Laverita.info

