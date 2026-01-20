Norcia ritardi nella costruzione del nuovo polo scolastico Lettera al presidente Mattarella

Il Comitato “per Norcia” ha scritto al presidente Mattarella e al presidente Meloni, segnalando i significativi ritardi nella ricostruzione del nuovo polo scolastico della città. La lettera evidenzia l’urgenza di riprendere i lavori e garantire un’infrastruttura adeguata per gli studenti e la comunità locale, sottolineando l’importanza di un intervento tempestivo per il futuro di Norcia.

Il Comitato "per Norcia" scrive al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e al presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, per segnalare i forti ritardi nella ricostruzione del nuovo polo scolastico della città (nella foto, alcuni lavori di ricostruzione). "I recenti ritrovamenti archeologici – spiega il comitato in una nota – effettuati nell'area dove è prevista la costruzione del nuovo edificio che dovrà ospitare le scuole superiori di Norcia, stanno causando un ulteriore ritardo. Per risolvere il problema non ci sembra corretto procedere, come negli anni passati, in occasione del ritrovamento nella stessa area di una casa romana.

