Nonni digitali oltre l’80% usa lo smartphone
In Italia, oltre l’80% dei nonni utilizza quotidianamente lo smartphone, evidenziando un crescente coinvolgimento con il mondo digitale. Tuttavia, questa diffusione non sempre corrisponde a un miglioramento del benessere sociale, poiché può nascondere aspetti di solitudine e vulnerabilità. È importante comprendere le dinamiche di questa presenza digitale per favorire un uso consapevole e sostenibile delle tecnologie tra le persone anziane.
Nonni italiani sempre connessi: 8 su 10 usano lo smartphone ogni giorno, ma il digitale nasconde solitudine e vulnerabilità. È quanto emerge da un'indagine sugli over 65. Servizio di Lucia Ascione TG2000.
Nonni italiani sempre connessi: 8 su 10 usano lo smartphone ogni giorno, ma il digitale nasconde solitudine e vulnerabilità. Ecco l'indagine sugli over 65
Nonni digitali, oltre l’80% usa lo smartphone
Argomenti discussi: Nonni Makers, il laboratorio digitale per rimanere connessi alla società.
Nonni italiani sempre connessi: 8 su 10 usano lo smartphone ogni giorno, ma il digitale nasconde solitudine e vulnerabilità. Ecco l'indagine sugli over 65. L'indagine Nonni Digitali realizzata dall'Associazione nazionale dipendenze tecnologiche Gap e cyberbullismo
Nonni sempre più digitali: 82% utilizza lo smartphone ogni giorno ma il 40% rischia la dipendenza. I dati dell'indagine Nonni Digitali, realizzata dall'Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche GAP e Cyberbullismo (Di.Te.)
