Nonni digitali oltre l’80% usa lo smartphone

In Italia, oltre l’80% dei nonni utilizza quotidianamente lo smartphone, evidenziando un crescente coinvolgimento con il mondo digitale. Tuttavia, questa diffusione non sempre corrisponde a un miglioramento del benessere sociale, poiché può nascondere aspetti di solitudine e vulnerabilità. È importante comprendere le dinamiche di questa presenza digitale per favorire un uso consapevole e sostenibile delle tecnologie tra le persone anziane.

