Nonni digitali, oltre l’80% usa lo smartphone

In Italia, oltre l’80% dei nonni utilizza quotidianamente lo smartphone, evidenziando un crescente coinvolgimento con il mondo digitale. Tuttavia, questa diffusione non sempre corrisponde a un miglioramento del benessere sociale, poiché può nascondere aspetti di solitudine e vulnerabilità. È importante comprendere le dinamiche di questa presenza digitale per favorire un uso consapevole e sostenibile delle tecnologie tra le persone anziane.

Nonni italiani sempre connessi: 8 su 10 usano lo smartphone ogni giorno, ma il digitale nasconde solitudine e vulnerabilità. È quanto emerge da un’indagine sugli over 65. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Nonni italiani sempre connessi: 8 su 10 usano lo smartphone ogni giorno, ma il digitale nasconde solitudine e vulnerabilità. Ecco l’indagine sugli over 65L’utilizzo dello smartphone tra i nonni italiani è ormai diffusissimo, con 8 su 10 che lo usano quotidianamente.

Nonni italiani sempre connessi: 8 su 10 usano lo smartphone ogni giorno, ma il digitale nasconde solitudine e vulnerabilità. Ecco l’indagine sugli over 65Lo smartphone è diventato uno strumento quotidiano per la maggioranza dei nonni italiani. L'indagine Nonni Digitali realizzata dall'Associazione nazionale dipendenze tecnologiche Gap e cyberbullismo ... orizzontescuola.it

Nonni sempre più digitali: 82% utilizza lo smartphone ogni giorno ma il 40% rischia la dipendenzaI dati dell’indagine Nonni Digitali, realizzata dall’Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche GAP e Cyberbullismo (Di.Te.) ... repubblica.it

