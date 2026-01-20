Non solo dalla Polonia Ora a Napoli invasione di targhe bulgare

A Napoli si registra un aumento delle targhe bulgare tra i veicoli circolanti, oltre a quelle polacche già note. Recentemente, la Polizia Metropolitana ha sequestrato trenta veicoli con targhe bulgare, evidenziando un fenomeno di crescente presenza di auto straniere nel territorio. Questo trend riflette le dinamiche di mobilità internazionale e richiede attenzione alle normative in materia di circolazione e immatricolazione.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.