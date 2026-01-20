Non solo dalla Polonia Ora a Napoli invasione di targhe bulgare
A Napoli si registra un aumento delle targhe bulgare tra i veicoli circolanti, oltre a quelle polacche già note. Recentemente, la Polizia Metropolitana ha sequestrato trenta veicoli con targhe bulgare, evidenziando un fenomeno di crescente presenza di auto straniere nel territorio. Questo trend riflette le dinamiche di mobilità internazionale e richiede attenzione alle normative in materia di circolazione e immatricolazione.
Non soltanto targhe polacche: a Napoli ora in circolazione anche numerose targhe bulgare. Trenta vetture sequestrate dalla Polizia Metropolitana.🔗 Leggi su Fanpage.it
Targhe polacche e bulgare nel napoletano, 30 veicoli sequestrati negli ultimi mesiNegli ultimi mesi, la Polizia Metropolitana di Napoli, sotto la guida del Comandante Lucia Rea, ha sequestrato 30 veicoli con targhe polacche e bulgare, nel quadro di un’azione mirata a contrastare l’uso illecito di targhe straniere sul territorio.
Leggi anche: Il nuovo trionfo di Decaro, l’ingegnere che vince solo con percentuali bulgare. E la sua leadership ora intriga il Pd
Argomenti discussi: Marcia delle mille toghe, non solo un anniversario simbolico; Paolo Rumiz: Cara Polonia, pensaci tu a salvare l’onore della nostra Europa; La transizione energetica procede, anche nel gruppo di Visegrad; Polonia: la croce profanata da un’insegnante, l'appello dei vescovi al rispetto della legge.
Non solo dalla Polonia. Ora a Napoli invasione di targhe bulgare - Non soltanto targhe polacche: a Napoli ora in circolazione anche numerose targhe bulgare. Trenta vetture sequestrate dalla Polizia Metropolitana. fanpage.it
In partenza da Napoli per la Polonia, con appena 2 ore di volo atterriamo a Cracovia dove abbiamo trovato neve e -8 gradi. - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.