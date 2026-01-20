Non riesco a non pensare a quello che ho letto così Mark ha spiato Ilaria prima di ucciderla

Dal 21 marzo, dopo la comunicazione di Ilaria riguardo alla sua iscrizione a Tinder, Mark ha iniziato a monitorare le sue attività online, seguendo le conversazioni sia sulla piattaforma di incontri che su Instagram. La situazione ha portato a un episodio di grande gravità, che ha coinvolto anche Ilaria e Samson. Questo caso evidenzia le conseguenze di un comportamento ossessivo e invasivo nel contesto delle relazioni digitali.

Udienza a Roma per l’omicidio della studentessa di Terni, il consulente della procura: “Samson in tempo reale leggeva la messaggistica, accedeva al profilo e alle chat” Dal 21 marzo, dopo che Ilaria aveva comunicato a Samson di essersi iscritta alla app di incontri Tinder, lo studente “seguiva tramite gli account di Ilaria sia la messaggistica di Tinder che quella di Instagram”. Un controllo ossessivo, continuo, portato avanti nei giorni immediatamente precedenti al delitto. Mark Samson spiava e seguiva, con i dispositivi mobili, ogni movimento “digitale” di Ilaria Sula, leggendo messaggi e conversazioni in tempo reale.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Marco Bellocchio: «L'aldilà? Non riesco a immaginarlo. Vivo con quello che ho, senza nostalgia. Il premio è poter continuare a lavorare»

