Del documentario Valentino: The Last Emperor, esclusivo dietro le quinte sulla quotidianità dello stilista, a quasi quindici anni dall’uscita, una scena è rimasta particolarmente impressa e in questi giorni è tornata virale: la pacata ma esilarante discussione – in italiano e francese – tra Valentino Garavani e il suo socio, nonché ex compagno Giancarlo Giammetti sulla promozione di una nuova linea. Oggetto del contendere, l’uso della sabbia nel materiale pubblicitario Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PERFECT (@theperfectmagazine) In questi momenti “rubati” – che poi rubati non sono, visto che il documentario è un prodotto realizzato con la completa collaborazione della maison – vediamo i caratteri dei due uomini a confronto; Valentino, sbilanciato sul lato ‘creativo’, esprime tutte le sue perplessità sulla scelta del socio, sottolineando come l’idea della sabbia – per quanto bella, esteticamente – non farebbe giustizia alla linea in questione, d’ispirazione romantica. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Non ho la pancia, pensa a te”: il bisticcio tra Valentino e l’ex compagno diventa virale (VIDEO)

