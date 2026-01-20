Un video emerso recentemente mostra i momenti finali di Maati Moubakir, con immagini registrate in aula che documentano il suo assassinio. La registrazione include anche la sua voce, che implora pietà poco prima di perdere la vita. Questo materiale offre uno sguardo crudo su un evento tragico, sollevando questioni sulla sicurezza e sulla gestione di situazioni delicate in ambito giudiziario.

Firenze Le immagini in aula della morte di Maati Moubakir. La sua voce che implora pietà catturata dai video, pochi istanti prima che si spenga per sempre. Sul bus incontrerà altre coltellate. "Non ho fatto nulla, bro, non ho fatto niente, non sono stato io", grida mentre in due gli sono sopra, nella prima fase dell’aggressione. La mamma, Silvia Baragatti, prima stringe un amico come fosse suo figlio. Poi, dopo aver sentito quell’audio che raggela tutti, esce dall’aula del bunker, non prima di aver guardato fissa in direzione delle gabbie. L’udienza più dura per la famiglia, ma forse la più decisiva per le sorti del processo per l’omicidio volontario del 17enne di Certaldo, ucciso con 5 coltellate a Campi Bisenzio il 29 dicembre del 2024, è stata quella di ieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Non ho fatto niente". In un video choc l’assassinio di Maati

Maati ucciso a coltellate a 17 anni, le ultime parole in un video mostrato in aula: “Non ho fatto niente”In aula è stato proiettato un video che ricostruisce l’omicidio di Maati, un ragazzo di 17 anni ucciso a coltellate a Campi Bisenzio nel dicembre 2024.

Le urla di Maati gelano l’aula. “Così l’hanno ammazzato”, al processo proiettati i video-chocDurante il processo a Firenze, le testimonianze e i video mostrano momenti di forte tensione.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Maati ucciso a coltellate a 17 anni, le ultime parole in un video mostrato in aula: “Non ho fatto niente” - In aula mostrato il video dell’omicidio di Maati, il 17enne ucciso a coltellate a Campi Bisenzio (Firenze) nel dicembre 2024 ... fanpage.it