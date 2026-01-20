‘Non fotografare mia figlia’ | Tony Effe contro un paparazzo a Milano lite davanti al locale e accuse di pugni e minacce

Domenica sera a Milano, si è verificato un episodio di tensione davanti al ristorante El Porteño Arena, in viale Elvezia. Tony Effe si è scontrato con un paparazzo, accusandolo di aver fotografato sua figlia, e sono state segnalate tensioni, minacce e intervento della polizia. L’evento ha attirato l’attenzione sulla delicata questione della privacy dei minori e sulla gestione dei rapporti tra celebrità e media.

L'intervento della polizia fuori dall'El Porteño Arena. Momenti di forte tensione domenica sera a Milano, in viale Elvezia, davanti al ristorante El Porteño Arena. Tre volanti della polizia sono intervenute per sedare una lite scoppiata tra il trapper Tony Effe e un paparazzo, attirata dalla presenza dell'artista insieme alla compagna Giulia De Lellis e alla loro figlia, nata da pochi mesi. La vicenda, anticipata da Repubblica e confermata a LaPresse, ruota attorno a un punto delicatissimo: la possibilità che la bambina fosse ripresa dagli obiettivi dei fotografi appostati fuori dal locale. Il nodo della discussione: le foto alla figlia.

