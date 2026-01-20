Non fatelo assolutamente il sindaco travolto a un’onda gigante mentre denuncia il maltempo | Pericolo!

Un video che mostra un sindaco travolto da un’onda gigante mentre segnala il pericolo causato dal maltempo è diventato virale in breve tempo. Il filmato ha suscitato discussioni sull’uso dei social media in situazioni di emergenza, sollevando questioni sulla prudenza e le responsabilità nel condividere immagini di eventi critici. Un’immagine forte che invita alla riflessione sull’uso consapevole delle piattaforme digitali in momenti di crisi.

Un video diventato virale nel giro di poche ore e che ha acceso un acceso dibattito sull’uso dei social in situazioni di emergenza. Durante una diretta su Facebook, pensata per documentare le conseguenze del maltempo che sta colpendo il Sud Italia, due sindaci si sono ritrovati improvvisamente al centro di una scena tanto spettacolare quanto pericolosa, finendo travolti da una violenta ondata d’acqua mentre si trovavano sul lungomare. Le immagini mostrano il momento in cui la situazione sfugge di mano. Le parole pronunciate in diretta, il rumore del mare in burrasca e l’onda che si abbatte improvvisamente sugli amministratori locali hanno trasformato una comunicazione istituzionale in un episodio destinato a far discutere, soprattutto alla luce delle raccomandazioni diffuse nei giorni precedenti dalle autorità competenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

«Guardate, guardate!». Il sindaco Cateno De Luca travolto da un’onda gigante mentre denuncia il maltempo in diretta su Facebook – Il videoDurante una diretta Facebook, i sindaci di Taormina e Santa Teresa di Riva sono stati sorpresi da un'onda d'acqua durante un intervento sul maltempo che sta interessando il Sud Italia.

Cateno De Luca travolto dall'onda per il maltempo in Sicilia, il video del sindaco di Taormina e l'avvisoDurante un evento di maltempo in Sicilia, il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, e il collega di Santa Teresa sono stati coinvolti da un’onda durante una diretta social.

