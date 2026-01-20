Non è un rigore dice Hurzeler dopo il pareggio del Bournemouth

L’allenatore del Brighton, Fabian Hurzeler, ha espresso il suo disappunto riguardo al rigore concesso durante la partita contro il Bournemouth, terminata con un pareggio 1-1. Hurzeler ha sottolineato che l’episodio non rappresenta un rigore, evidenziando le proprie perplessità sulla decisione arbitrale. La vicenda si inserisce in un contesto di discussione sulle decisioni arbitrali nelle partite di calcio.

2026-01-20 02:40:00 Ecco quanto riportato poco fa: L’allenatore del Brighton Fabian Hurzeler era furioso per il rigore concesso dalla sua squadra nell’1-1 contro il Bournemouth. Bournemouth ha preso il comando dal dischetto dopo che l’arbitro Paul Tierney aveva inizialmente ammonito Amine Adli per tuffarsi. Dopo un intervento del VAR, Tierney ha ritenuto che il portiere dei Seagulls Bart Verbruggen avesse preso Adli sulla coscia, permettendo a Marcus Tavernier di segnare. “Per me non è una penalità, ma dobbiamo accettare che le persone commettano errori”, ha detto Hurzeler. “È difficile parlare in quel momento con l’arbitro.🔗 Leggi su Justcalcio.com

