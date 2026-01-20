È deceduto all’ospedale Papa Giovanni Francesco Benedetti, il pedone investito giovedì scorso in Porta Nuova. Dopo cinque giorni di lotta tra la vita e la morte, l’uomo ha perso la vita martedì 20 gennaio. La notizia è stata confermata dalle autorità sanitarie.

L’INCIDENTE. Dopo aver lottato tra la vita e la morte cinque giorni, Francesco Benedetti, è spirato all’ospedale Papa Giovanni martedì 20 gennaio. Le sue condizioni erano parse subito disperate, giovedì 15 gennaio quando verso le 14.30 era stato investito da un’auto in Porta Nuova, di fronte ai Propilei. L’uomo, Francesco Benedetti di 60 anni, è spirato all’ospedale Papa Giovanni martedì 20 gennaio. Subito dopo l’investimento aveva perso conoscenza ed era poi andato in arresto cardiaco. Su Benedetti era stato praticato il massaggio per diversi minuti ed era stato trasportato in condizioni critiche in ospedale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Non ce l’ha fatta, è morto in ospedale il pedone investito in Porta nuova giovedì scorso

Leggi anche: Non ce l’ha fatta nonno Antonio, 86 anni, investito da una moto il 18 novembre scorso. Il tragico incidente a Ostia

Leggi anche: Morto Pietro Mastaglio, non ce l’ha fatta il 19enne investito a Domaso

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Non ce l’ha fatta, è morto in ospedale il pedone investito in Porta nuova giovedì scorso - Dopo aver lottato tra la vita e la morte cinque giorni, Francesco Benedetti, è spirato all’ospedale Papa Giovanni martedì 20 gennaio. ecodibergamo.it