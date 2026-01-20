Non c' è diffamazione | archiviata la causa tra Sebastiano e gli ex vicini

È stata archiviata la causa per diffamazione intentata da Gabriella Micheli e Salvatore Nasti contro Sebastiano Visintin, ex marito di Liliana Resinovich. Secondo quanto riportato da Il Piccolo, le espressioni contestate non sono considerate diffamatorie. Questa decisione conclude un procedimento legale nato da alcune dichiarazioni, chiarendo la mancanza di elementi penalmente rilevanti.

Quelle espressioni non sono diffamatorie. Come riportato da Il Piccolo, la causa per diffamazione intentata da Gabriella Micheli e Salvatore Nasti contro l'ex marito di Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin, è stata archiviata. La diffamazione, secondo quanto stabilito dalla gip Manila Salvà su richiesta del pubblico ministero Andrea La Ganga.

