Non bisogna cedere sul sorteggio È ciò che le correnti temono davvero

Il dibattito sulla riforma della magistratura si concentra anche sulla questione del sorteggio. Alcuni temono che questa modifica possa essere strumentalizzata in futuro, mentre altri vedono nel cambiamento un passo necessario. È importante analizzare con attenzione le posizioni e i piani delle diverse parti, senza lasciarsi condizionare da timori infondati o da strategie nascoste. La chiarezza e il confronto sono fondamentali per un processo trasparente e condiviso.

Il piano dei vecchi apparati della magistratura è quello di accettare la riforma per smontarla successivamente. Un sondaggio BiDiMedia di questo mese mostra un Sì in vantaggio sul No di circa venti punti (48,6% contro il 28,1%). Tendenza stabile rispetto allo scorso agosto (49% contro il 29%). Altri sondaggi riferiti allo stesso periodo segnalano distacchi inferiori ma comunque robusti e costanti. Soltanto uno registra sei punti di distacco. Se così è, i proclami correntizi di «grande recupero» valgono esattamente quanto certe interviste farlocche di Giovanni Falcone in prima serata Tv. Dunque il Sì vince? Forse.

