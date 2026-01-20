Nodo di Casalecchio consegnati i lavori dello stralcio sud | investimento da 76 milioni sulla Porrettana
Sono stati consegnati i lavori dello stralcio sud del Nodo di Casalecchio, un'importante opera infrastrutturale nell’area metropolitana di Bologna. Con un investimento di 76 milioni di euro sulla tratta della Porrettana, l’intervento mira a migliorare la viabilità e la connessione tra le diverse vie di accesso. Dopo l’inaugurazione della nuova galleria da parte del vicepremier Salvini, i lavori procedono nel rispetto dei tempi previsti.
Dopo l'inaugurazione della galleria di Casalecchio da parte del vicepremier Matteo Salvini, ntrano nel vivo i lavori per lo stralcio sud del nodo ferro-stradale di Casalecchio di Reno, uno degli interventi infrastrutturali più attesi nell’area metropolitana bolognese. Anas ha consegnato.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Nodo di Casalecchio di Reno, abbattuto l'ultimo diaframma della galleria - Anas ha completato lo scavo della galleria di Casalecchio di Reno nell'ambito dello stralcio nord del nodo ferro-stradale alle porte di Bologna, abbattendo l'ultimo diaframma, tappa decisiva di ... ansa.it
Anas abbatte diaframma galleria Casalecchio in Emilia-Romagna, investimento complessivo da 190 mln - (Agenzia Vista) Roma, 18 dicembre 2025 Anas (Gruppo FS Italiane) ha completato lo scavo della galleria Casalecchio sul cantiere dello stralcio nord del nodo ferro-stradale di Casalecchio di Reno nella ... la7.it
