No Leone non ha già traslocato al Palazzo Apostolico Il dettaglio rivelatore

Recentemente si è diffusa la voce che Papa Leone XIV si sarebbe trasferito al Palazzo Apostolico. Tuttavia, questa notizia è infondata. Attualmente, non ci sono conferme ufficiali riguardo a un simile trasferimento. È importante verificare le fonti e affidarsi a informazioni ufficiali per evitare la diffusione di fake news.

Nelle ultime ore sta circolando sui social network e su alcuni siti d'informazione cattolica la notizia che Papa Leone XIV si sarebbe finalmente trasferito nell'appartamento pontificio al terzo piano del Palazzo Apostolico: è una fake news. A dare adito a questa erronea comunicazione è stata una foto, che qui riproponiamo, che secondo questi siti sarebbe stata scattata ieri mattina, lunedì 19 gennaio, e che immortalerebbe attività dietro le finestre dell'appartamento privato dei pontefici. Anche questo non è vero perché si nota chiaramente la tenda parasole alla finestra dello studio privato del pontefice che viene aperta esclusivamente la domenica, in occasione della recita dell'Angelus da parte del Santo Padre. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Leggi anche: Papa Leone XIV incontrerà il mondo del cinema, dagli attori ai registi sabato 15 novembre alle 11, nel Palazzo Apostolico.

Il Papa: "Non c'è ancora data per mio trasferimento al Palazzo Apostolico. Con me verranno segretari particolari"Il Papa ha annunciato che al momento non è stata fissata una data per il suo trasferimento al Palazzo Apostolico, dove non risiede più un Papa da dodici anni.

