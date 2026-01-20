Una creatrice cinese, nota come XNZ, ha sviluppato una console all-in-one che combina elementi di PlayStation 5, Xbox Series e Nintendo Switch 2 in un singolo chassis. Questa build hardware, denominata ironicamente “Ningtendo PXBOX 5”, rappresenta un progetto di modding estremo, unendo diverse piattaforme di gioco in un’unica soluzione compatta e funzionale. Un esempio di innovazione nel settore del custom hardware, che unisce passione e competenza tecnica.

Una creator cinese conosciuta online come??? (XNZ) ha realizzato una build hardware estrema: una console all-in-one che integra in un unico chassis componenti riconducibili a PlayStation 5, Xbox Series e Nintendo Switch 2, ribattezzata in modo ironico “Ningtendo PXBOX 5”. Il progetto non è un prodotto ufficiale né destinato alla vendita, ma un lavoro di modding documentato in video e ripreso in queste ore da diverse testate tech. Nel video di XNZ, la creator mostra la build completa e la logica con cui ha concentrato tre piattaforme in un solo dispositivo, puntando a ridurre ingombro e cablaggio senza rinunciare alle esclusive legate ai singoli ecosistemi. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - “Ningtendo PXBOX 5”: una modder unisce PS5, Xbox Series e Switch 2 in un’unica console

Qual è la migliore console tra PS5 e Xbox Series X? Risponde l’AI Grok di XQual è la migliore console tra PS5 e Xbox Series X? Risponde l’AI Grok di X.

Leggi anche: Red Dead Redemption torna in versione definitiva su Switch 2, PS5 e Xbox Series

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ningtendo PXBOX 5: PS5, Xbox Series X e Switch 2 in un'unica console, l'incredibile creazione della modder cinese; Ningtendo PXBOX 5: un modder costruisce una console 3-in-1 con Playstation, Xbox e Switch; Ningtendo PXBOX 5: la rivoluzionaria console all-in-one che unisce PS5, Xbox Series X e Nintendo Switch 2, creata dalla modder cinese XNZ; Indecisi tra Xbox X, PS5 o Switch 2? Modder cinese ha la soluzione definitiva.

Dalla Cina una console che unisce PS5, Xbox Series X e Nintendo Switch 2 - Il progetto non prevede emulazioni né soluzioni ibride. All'interno della scocca trovano posto tre schede madri originali, identiche a quelle delle console vendute singolarmente ... ilbosone.com

Ningtendo PXBOX5 unisce tre console in un unico sistema - La modder XNZ realizza un sistema compatto che combina PS5, Xbox Series X e Switch, affrontando raffreddamento e alimentazione personalizzati. msn.com

https://gametimers. it/ningtendo-pxbox-5-la-rivoluzionaria-console-all-in- one-che-unisce-ps5-xbox-series-x-e-nintendo-switch- 2-creata-dalla-modder-cinese-xnz/ - facebook.com facebook