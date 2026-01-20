Il sindaco di Monza, Paolo Pilotto, chiarisce le modalità della convenzione con la cooperativa Monza2000 riguardante la riqualificazione del centro polifunzionale di via Tazzoli 29. In risposta alle preoccupazioni della Consulta San Fruttuoso, si assicura trasparenza e impegno nel restituire vitalità a questo spazio, garantendo un intervento efficace e aperto alla comunità.

Il sindaco di Monza Paolo Pilotto risponde con chiarezza alle perplessità sollevate dalla Consulta San Fruttuoso sulla convenzione stipulata con la cooperativa Monza2000 per la riqualificazione e la gestione del centro polifunzionale di via Tazzoli 29. "Non ci sono elementi di opacità – chiarisce il primo cittadino –. Le procedure sono state improntate alla massima evidenza pubblica: abbiamo avviato una manifestazione d’interesse aperta a tutte le realtà private di settore per ricevere proposte. L’opacità esiste quando mancano atti e informazioni accessibili, non è questo il caso". Sulla durata di 30 anni, il sindaco spiega le ragioni tecniche ed economiche: "È necessario garantire a chi investe risorse private il tempo per recuperare l’impegno finanziario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Niente opacità. Questo spazio tornerà a vivere"

Leggi anche: Via ai lavori, l’ex Cantinone tornerà a vivere

Leggi anche: Ti ricordi il Maffia? Stasera tornerà a vivere

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

PREGHIERA DEL MATTINO “Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato”. Ecco che l’ingenerato genera e la Vergine concepisce, il tempio della sua verginità è rimasto inviolato poiché è Dio che viene al mondo, è la luce stessa che vede il giorno, il tempo e lo spazio - facebook.com facebook