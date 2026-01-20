Neuroscienze AI e creatività | i Paradigmi artificiali per il nuovo anno accademico di Laba

L'Accademia di Belle Arti Laba apre il nuovo anno accademico 20252026 con il tema

"Paradigmi artificiali", ovvero: riconoscersi nell'era dell'intelligenza artificiale. È questo il tema, attualissimo, con cui l'Accademia di Belle Arti Laba inaugura ufficialmente l'anno accademico 20252026. L'appuntamento è fissato per giovedì 22 gennaio alle 11 all'auditorium Europa nella sede di Via Don Vender: l'evento, aperto al pubblico, prenderà forma con un dialogo a due voci tra Mariano Diotto, esperto di neuroscienze applicate al branding e al neuromarketing, e Pasquale Viscanti, divulgatore e imprenditore nel campo della AI. Sarà "un confronto aperto e trasversale – fa sapere Laba in una nota – che invita a interrogarsi su cosa significhi oggi essere umani, su come l'AI stia ridefinendo processi cognitivi, creativi e decisionali, su quali responsabilità (etiche, culturali e professionali) siamo chiamati ad assumere".🔗 Leggi su Bresciatoday.it

