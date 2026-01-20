Netflix ha proposto a Warner Bros. Discovery un’offerta in contanti di 27,75 dollari per azione, per un valore complessivo di circa 82 miliardi di dollari. L’obiettivo è consolidare l’accordo e evitare che Paramount possa intervenire. La mossa rappresenta una strategia per rafforzare la posizione di Netflix nel mercato dei contenuti e delle piattaforme streaming.

Netflix ha deciso di accelerare i tempi e consolidare la propria posizione di forza attraverso una mossa finanziaria di estremo rilievo. Il colosso dello streaming ha infatti ufficializzato una revisione strutturale del suo accordo per l'acquisizione di Warner Bros. Discovery (WBD), trasformando l'offerta originale in un'operazione interamente in contanti,. La manovra, che mantiene invariata la valutazione complessiva a 27,75 dollari per azione, punta a eliminare le incertezze legate alla volatilità dei mercati azionari e a blindare l'intesa contro le incursioni dei concorrenti,.

© Digital-news.it - Netflix-Warner, svolta cash da 82 miliardi per fermare Paramount

Leggi anche: Netflix acquista Warner Bros in un accordo da 82,7 miliardi di dollari rivoluzionario per l’industria

Paramount contro Netflix per Warner Bros: offerta ostile da 108 miliardiLa guerra tra giganti dell'intrattenimento si intensifica: Paramount Global ha presentato un'offerta ostile da 108,4 miliardi di dollari per acquisire Warner Bros.

