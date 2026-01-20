Netflix modifica l’offerta per l’acquisizione di Warner Bros Discovery | ora è tutta in contanti

Netflix ha modificato la propria strategia di acquisizione, proponendo ora un'offerta completamente in contanti per l'acquisto di Warner Bros Discovery. Questa mossa indica un possibile avvicinamento tra le due aziende, mentre l'interesse di Paramount sembra essere meno forte. La notizia segna un passo importante nel mercato dello streaming, influenzando le dinamiche competitivi del settore.

L’accordo di acquisizione della Warner Bros Discovery da parte di Netflix sembra più vicino. Mentre l’ offerta di Paramount sembra avere meno chance. La piattaforma di streaming globale ha annunciato che la transazione sarà interamente in contanti. “L’accordo rivisto semplifica la struttura della transazione, offre maggiore certezza di valore per gli azionisti di Wbd e accelera il percorso verso il voto degli azionisti di Wbd”, spiega una nota. Il consiglio di amministrazione ha infatti approvato la scelta all’unanimità: l’offerta vale 27,75 dollari per ogni azione Warner. L’amministratore delegato David Zaslav ha dichiarato che questa mossa avvicina l’unione delle due società. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

