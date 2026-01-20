Netflix cambia l’offerta per Warner Bros Discovery | Ora tutto cash

Netflix ha aggiornato la sua proposta per acquisire gli asset di Warner Bros Discovery, passando da un'offerta mista di contanti e azioni a un pagamento esclusivamente in denaro contante. Questa modifica riflette una strategia diversa per l'acquisizione, con implicazioni sul processo di negoziazione e sulla gestione delle risorse finanziarie delle due aziende.

Netflix ha modificato la sua offerta per acquisire gli asset studios e streaming di Warner Bros Discovery (WBD), passando da un mix cash+azioni a un pagamento interamente in contanti. L'annuncio, confermato anche da Deadline quest'oggi, mantiene il valore totale dell'operazione a circa 83 miliardi di dollari (equity value 72 miliardi) e mira a velocizzare il closing e a rafforzare la posizione contro la rivale Paramount Skydance. Netflix Passa a Offerta All-Cash Netflix ha rivisto i termini dell'accordo originario del dicembre 2025, eliminando la componente azionaria e offrendo 27,75 dollari per azione interamente in contanti.

