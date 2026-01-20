nesta lazio ipotesi romantica per la panchina biancoceleste

Dopo la sconfitta contro il Como, la Lazio si trova ad affrontare una fase di incertezza, con la posizione di Maurizio Sarri sotto esame. La situazione richiede valutazioni ponderate per il futuro della squadra, mantenendo un approccio obiettivo e rispettoso. In questo contesto, si ipotizza anche un possibile cambio alla guida tecnica, considerando le esigenze di continuità e crescita del club.

Il ko contro il Como ha aperto la crisi in casa Lazio con la posizione di Maurizio Sarri che si fa difficile. I rapporti tra la società e il tecnico non appaiono dei migliori con l’allenatore che di recente si è lamentato delle scelte di mercato della squadra. Al momento non appare in programma una separazione tra le parti, ma tra i tifosi biancocelesti inizia a serpeggiare una possibilità per la panchina della squadra che ha un nome e un cognome: Alessandro Nesta. Idea Nesta per la panchina della Lazio (Ansa Foto) – calciomercato.it Libero da contratti dopo l’avventura al Monza, il tecnico è in attesa di un nuovo progetto e, l’eventuale chiamata della Lazio sarebbe difficile da rifiutare per lui che è stato una bandiera della squadra capitolina. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

