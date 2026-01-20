Quest’anno all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nessuno si ammala di influenza, grazie al vaccino gratuito offerto a tutti i dipendenti. Il bilancio rimane in utile, seppur con prospettive di perdita a partire dal 2027. La strategia di prevenzione si conferma efficace, contribuendo a mantenere un ambiente di lavoro sano e produttivo anche durante la stagione influenzale.

All’Antitrust anche questo inverno stanno tutti bene: nessuno è a casa con l’influenza, perché praticamente tutti i dipendenti vengono vaccinati a spese dell’autorità guidata da Roberto Rustichelli. L’adesione all’offerta di vaccini antinfluenzali per tutti è volontaria, ma a leggere il bilancio di previsione dell’ Antitrust per il 2026 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, quasi tutti aderiscono. La spesa indicata per l’anno prossimo è infatti di 12 mila euro, che saliranno a 15 mila euro per l’anno successivo: l’autorità offre ai suoi dipendenti anche il vaccino anti-pneumococco, che offre una copertura per un tempo più lungo.🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Raffreddore, tosse e mal di gola sono arrivati ma la vera influenza (ancora) no: “In Lombardia code mai viste per fare il vaccino”

Leggi anche: Vaccino antinfluenzale: quando e perchè vaccinarsi

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Nessun raffreddore all’Antitrust, regalato a tutti il vaccino antinfluenzale. Bilancio ancora in utile, ma dal 2027 sarà in perdita - All’Antitrust anche questo inverno stanno tutti bene: nessuno è a casa con l’influenza, perché praticamente tutti i dipendenti vengono vaccinati a spese dell’autorità guidata da Roberto Rustichelli. L ... msn.com

In un test realizzato a Baltimora sulla trasmissione dell’influenza nessun volontario sano si è ammalato, nonostante la convivenza con persone infette. Il motivo Bisogna arieggiare gli ambienti, stare lontano da chi tossisce e non stare troppo vicino a chi amm - facebook.com facebook