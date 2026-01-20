neonato salvato encomio del prefetto ai carabinieri

Il 21 gennaio 2026, presso la Prefettura di Avellino, il Prefetto Rossana Riflesso consegnerà un riconoscimento ai Carabinieri che, lo scorso 12 gennaio, hanno salvato la vita di un neonato di due mesi. L’evento sottolinea l’importanza dell’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini, attraverso un gesto di grande prontezza e coraggio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Mercoledì 21 gennaio 2026, alle 10.00, presso la Prefettura di Avellino, il Prefetto,Rossana Riflesso, insieme al comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri ed alla presenza dei vertici delle Forze dell’Ordine conferirà un riconoscimento ai militari dell’Arma dei carabinieri protagonisti di un gesto straordinario di prontezza e coraggio, che lo scorso 12 gennaio ha contribuito a salvare la vita di un neonato di soli due mesi. La vicenda ha visto una madre in difficoltà contattare la Centrale Operativa dei Carabinieri, segnalando che il figlio era in preda a una grave crisi respiratoria e che l’auto con cui si stava recando al pronto soccorso era bloccata nel traffico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

