Nella community di Stone Island è arrivato anche Paolo Maldini

Nella community di Stone Island, con l’arrivo di Paolo Maldini, si rinnova l’impegno verso la ricerca e l’innovazione. In questa occasione, viene presentata la collezione Spring_Summer ’026, che rappresenta un nuovo capitolo del progetto Community as a Form of Research. Un momento di condivisione e scoperta, volto a rafforzare il legame tra il brand e la propria community attraverso proposte di qualità e ricerca stilistica.

Stone Island inaugura un nuovo capitolo del progetto Community as a Form of Research con la presentazione della collezione SpringSummer '026. Un format che, stagione dopo stagione, continua a mettere al centro il dialogo con la propria community, intesa non come semplice audience, ma come vero e proprio motore di ricerca culturale, creativa e progettuale. Il progetto prosegue lungo la direttrice LAB + LIFE, la filosofia che da sempre guida il brand: ricerca applicata alla vita reale, sperimentazione tecnica che prende forma nel quotidiano. Anche per questa stagione, Stone Island riunisce una serie di personalità eterogenee, ritratte in immagini essenziali in cui identità individuale e capo convivono senza sovrapporsi.

